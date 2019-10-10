2019-10-10T12:15:29+03:00
Недвижимость

Три округа Курска останутся без света

Электросети проведут плановые работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Курские электросети проведут плановые работыКурские электросети проведут плановые работыФото: Из архива "КП"
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С 14 октября в Курске в связи с проведением плановых работ на электросетях запланированы отключения электроэнергии по следующим адресам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 14 по 18 октября с 13-30 до 16-30: Магистральный проезд 3, 5, 5а, 5б, 7.

С 9-00 до 16-00: Обоянская 42а, 42б, 42, 44, 40, 46, Народная 7а, 7, 7б, 9; 2-я Степная; 1-я Кожевенная; Гайдара 32-42.

С 14 по 18 октября с 09-00 до 16-00: Белгородская 7-9; Резиновая 2/8-10/9; Белгородская 1/3-9/10, 18; Парковая 3-7; Обоянская 19-17; Черняховского 1/2 - 13/1; Кольцевая; 1-2-я Огородная.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 14 по 18 октября с 9-00 до 17-00: ул. Аэродромная 14/1, 14/2, 14/3, 16; 20А (стоматология); 3-й Аэродромный переулок 1-15; 17/9; 17/13; 4-й Аэродромный переулок 1-17; 2-18.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

C 14 по 18 октября с 9-00 до 17-00: Октябрьская 94-222; Маяковского 28-68; Профсоюзная 7.

17 октября 2019 с 13-30 до 16-00: 1-я Стрелецкая 25-91, 22-100; 2-я Новоселовка 2-40; Малая-Новоселовка 3-35, 2-40;

2-я Стрелецкая 1-43, 2-40; 2-й Средний переулок 1-25.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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