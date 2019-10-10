Под Курском в ДТП попал школьный «пазик»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-10T12:03:06+03:00

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10 октября примерно в 08.10 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по автодороге М3 со стороны села Сальное в сторону хутора Таборище Хомутовского района.

На 505 километре трассы он, по предварительным данным, врезался в школьный «пазик», который двигался в попутном направлении под управлением 42-летнего водителя. Детей в автобусе не было, в ДТП никто не пострадал, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

На место происшествия выехали спасатели ПЧ № 44 Хомутовского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В устранении последствий ДТП принимали участие восемь человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС четыре человека и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU