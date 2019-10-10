2019-10-10T10:53:11+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел дом с пристройкой

Пожар произошел в Касторенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Также сгорела пристройка к домуТакже сгорела пристройка к домуФото: Из архива "КП"
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10 октября в два часа ночи в деревне Знамя-Колтовская Касторенского района загорелся жилой дома. На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 02:11, ликвидировали полностью - в 02:15. В жилом доме площадью 60 квадратных метров огонь повредил две комнаты, вещи, мебель. Также сгорела пристройка к дому площадью 12 квадратных метра.

К ликвидации пожара привлекались 12 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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