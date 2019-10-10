Жителя Курской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-10T09:49:42+03:00

Вся трудовая деятельность Виктора Некрасова связана с сельским хозяйством Фото: Из архива "КП"

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В Москве начала работу агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая осень-2019». В ее открытии принял участие Дмитрий Медведев. Председатель правительства РФ осмотрел выставку и вручил награды работникам отрасли.

В числе награжденных и наш земляк. Виктор Некрасов – тракторист-машинист ООО «Прогресс» Тимского района. Виктор Анатольевич награжден медалью ордена « За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вся трудовая деятельность Виктора Некрасова связана с сельским хозяйством, 26 лет он работает в ООО «Прогресс». В совершенстве владеет всеми видами техники. Сейчас работает трактористом-машинистом, но при необходимости садится за баранку машины и подъемного крана.

ИСТОЧНИК KP.RU