2019-10-09T17:17:31+03:00
Происшествия

С начала осени в жилом секторе Курска произошло 15 пожаров

Один человек погиб
Яна ШЕЛЕСТ
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Очередной рейд состоялся 8 октябряОчередной рейд состоялся 8 октября
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С начала сентября на территории Курска произошло 15 пожаров в жилом секторе. Погиб один человек, один пострадал, девять горожан удалось спасти. Основные причины возгораний – это неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, нарушение эксплуатации печей и дымоходов.

С целью предотвращения пожаров сотрудники администраций округов, управления по делам ГО и ЧС и представителей отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Курской области. Очередной рейд состоялся 8 октября.

Как рассказал главный специалист отдела ГО и ЧС Сеймского округа Владимир Лукашев, на территории округа остаётся 17 домовладений с печным отоплением. Все они на контроле администрации округа, с жителями проводится плановая разъяснительная работа.

Особое внимание в ходе профилактических рейдов уделяется гражданам «группы риска». Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сеймскому округу Константин Козлов побывал в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, и провел с ними инструктажи по пожарной безопасности при использовании печей.

Управление ГО и ЧС при администрации города Курска напоминает, что если вы используете печное отопление, то регулярно не реже одного раза в два-три месяца проводите очистку дымоходов печей от скопления сажи; не оставляйте без присмотра топящуюся печь; во избежание отравления угарным газом не закрывайте заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.

Если же беды избежать не удалось, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщите о происшествии по Единому номеру вызова экстренных служб – 112 или по номеру 01 (101 с мобильных телефонов, звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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