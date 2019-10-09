2019-10-09T16:25:07+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка работ студентов худграфа

Выставка будет открыта до 27 октября
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске открылся сезон экспозицийВ Курске открылся сезон экспозицийФото: Светлана ВОЛКОВА
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11 октября в 16.00 в выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная пл., 2/4) откроется III выставка работ студентов художественно-графического факультета Курского государственного университета «Познай творчество – твори, познавая!».

Экспозиция позволит зрителям оценить уровень творческих и выпускных работ студентов всех специальностей факультета, расширить представление о характере и особенностях профессий, связанных с культурой и искусством, дизайном, архитектурой, представить потенциальным работодателям качественный уровень подготовки конкурентоспособных специалистов, а также привлечь интерес будущих абитуриентов к факультету.

Выставка будет работать до 27 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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