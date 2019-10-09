2019-10-09T16:04:16+03:00
Общество

В половину домов Курска тепло пока не пришло

Подключение идет по графику
Ольга ДАНИЛОВА
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Тем временем в области обещают потеплениеТем временем в области обещают потеплениеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Поставщики тепловой энергии и управляющие организации продолжают выполнять мероприятия по подключению тепла в жилые дома курян, сообщили в мэрии. По данным городского комитета ЖКХ, ожидается, что 9 октября к концу дня число многоквартирных домов, куда тепло уже подается, превысит половину от общего числа МКД, которое составляет в Курске 2023 дома.

Напоминаем, что подключение объектов ведется по графику, а иногда и с опережением его. Чтобы узнать, когда тепло будет подаваться в ваш дом, следует в первую очередь позвонить в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, где есть такой график. Кроме того, ознакомиться с графиком подключения тепла можно на сайте администрации города Курска http://www.kurskadmin.ru/content/obshchie-svedeniya-4

В случае нештатной ситуации, которая может возникнуть в ходе подключения тепла, обращайтесь за решением вопросов также в организацию, осуществляющую управлением вашим домом, или по следующим телефонам: приёмная комитета ЖКХ г. Курска - 52-15-95; отдел жилищно-коммунальной политики - 52-16-44, 52-15-88; приёмная первого заместителя главы Администрации города Курска - 55-48-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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