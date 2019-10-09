Назначен заместитель прокурора Курской области

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-09T15:16:50+03:00

До этого Кочергин работал в костромской прокуратуре

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность заместителя прокурора Курской области назначен старший советник юстиции Сергей Кочергин.

Сергей Кочергин служит в органах прокуратуры с 1993 года. Работал следователем районной прокуратуры, следователем по особо важным делам отдела прокуратуры Саратовской области, прокурором Дергачевского района Саратовской области, следователем по особо важным делам управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном Федеральном округе и на других должностях. С апреля 2011 года занимал должность первого заместителя прокурора Костромской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации. Является Почетным работником прокуратуры Российской Федерации. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», награжден знаком отличия «За верность закону» I степени, сообщили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU