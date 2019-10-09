Курянин жестоко избил собственную бабушку

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-09T14:49:44+03:00

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Промышленный районный суд дал три года колонии 22-летнему жителю Курска. Он признан виновным по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой и с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Молодой человек постоянно проживал в Курске с бабушкой. Он нигде не работал и находился на ее иждивении. Узнав, что престарелой женщине выплатили пенсию, он попросил дать ему денег. Получив отказ, молодой человек стал избивать пенсионерку, нанеся не менее 30 ударов, в том числе по голове. Продолжая требовать деньги, он поднес нож к горлу 65-летней женщины, угрожая перерезать горло. Получив от нее тысячу рублей, он прекратил издевательства, рассказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU