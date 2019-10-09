Курянку, продающую красную икру, развели мошенники

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-09T14:41:26+03:00

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37-летняя жительница Курска разместила на популярном-интернет ресурсе объявление о продаже красной икры. Вскоре ей позвонил мужчина и выразил желание купить деликатес по цене три тысячи рублей за килограмм. Икру он попросил ему привезти.

Женщина согласилась доставить товар. В дороге ей еще раз позвонил покупатель и попросил положить восемь тысяч рублей на счета двух мобильных номеров, что курянка и сделала.

Женщина приехала по указанному адресу, набрала номер, с которого звонил покупатель, но телефон оказался недоступен. Курянка поняла, что попалась на удочку мошенников, и обратилась в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что звонки на номер потерпевшей поступали из другого региона. Сейчас полицейские устанавливают личности и местонахождение мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам, ответственно относиться к своему имуществу и ни в коем случае не передавать и не переводить деньги неизвестным лицам!

ИСТОЧНИК KP.RU