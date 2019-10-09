Курян приглашают танцевать

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-09T14:11:00+03:00

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Весь октябрь оркестр Росгвардии продолжит согревать музыкой сердца курян. В Курске оркестр Росгвардии до конца октября продолжит проводить концерты духовой музыки для старшего поколения курян.

В рамках Всероссийской ведомственной акции «Заботой согреем сердца» военнослужащие оркестра под руководством дирижера майора Евгения Улезко представят жителям города полуторачасовую музыкальную программу живой музыки.

На вечера отдыха Управление Росгвардии по Курской области приглашает старшее поколение города каждую пятницу. Для всех участников предусмотрены посадочные места, а также – танцевальная площадка.

Мероприятия будут проводиться по пятницам с 15 часов 30 минут в ТЦ «Манеж», арт-пространство «Луна».

ИСТОЧНИК KP.RU