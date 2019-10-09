Курянам предлагают высказать мнение о внешнем виде города

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-09T13:35:12+03:00

Это первый шаг для разработки единого документа по дизайн-коду Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Жителям Курска предлагают высказать мнение о внешнем облике города. На сайте www.sreda46.ru начинается сбор мнений курян о том, как выглядит наружная реклама в городе и элементы благоустройства.

Как рассказала советник губернатора Анна Коновалова, это первый шаг для разработки единого документа по дизайн-коду, который станет основой для оформления всех объектов торговли и сферы услуг:

- На этом этапе мы анализируем городскую среду по имеющимся рекламным и информационным конструкциям. Первую встречу с общественностью мы провели в субботу. Сейчас мы предлагаем всем, кто не имеет возможности присутствовать на «живых» встречах, поделиться своими мыслями о внешнем облике Курска: что нравится, а что необходимо изменить.

Присылаемые сообщения будут формироваться в ленту сообщений, которая будет постоянно обновляться.

ИСТОЧНИК KP.RU