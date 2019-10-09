2019-10-09T13:09:25+03:00
Звезды

Шесть курских школ искусств получат музыкальные инструменты и оборудование

Также учебной литературой и необходимым пополнится музыкальный колледж
Ольга ДАНИЛОВА
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На это выделено более 40 млн рублейНа это выделено более 40 млн рублейФото: предоставлено пресс-службой
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Для шести школ искусств Курской области и курского музыкального колледжа закупают музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу.

По заявкам детских школ искусств в Беловском, Мантуровском, Пристенском, Солнцевском, Тимском, Фатежском районах, а также Курского музыкального колледжа им. Г.В.Свиридова закупаются пианино, баяны, аккордеоны, духовые, ударные и струнные инструменты, ксилофоны, звуковое и световое оборудование, зеркала для хореографических залов, мольберты, столы, муфельные печи, ткацкие станки, гончарные круги и др.

Оснащение проводится в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», на это выделено более 40 млн рублей. К началу учебного года большая часть учебного оборудования уже поставлена в детские школы искусств

ИСТОЧНИК KP.RU

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