Шесть курских школ искусств получат музыкальные инструменты и оборудование
Для шести школ искусств Курской области и курского музыкального колледжа закупают музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу.
По заявкам детских школ искусств в Беловском, Мантуровском, Пристенском, Солнцевском, Тимском, Фатежском районах, а также Курского музыкального колледжа им. Г.В.Свиридова закупаются пианино, баяны, аккордеоны, духовые, ударные и струнные инструменты, ксилофоны, звуковое и световое оборудование, зеркала для хореографических залов, мольберты, столы, муфельные печи, ткацкие станки, гончарные круги и др.
Оснащение проводится в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», на это выделено более 40 млн рублей. К началу учебного года большая часть учебного оборудования уже поставлена в детские школы искусств
ИСТОЧНИК KP.RU