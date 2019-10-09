Пьяный курянин ради шутки поджег собутыльника

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-09T12:20:57+03:00

Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

Двое жителей Горшеченского района распивали спиртные напитки, а потом повздорили. 60-летний мужчина начал избивать своего знакомого. Когда тот потерял сознание, злоумышленник был уверен, что он притворяется.

Ради шутки он вставил в пальцы его ног свернутую газету и поджег. Мужчина начал гореть, но так и не проснулся. Злоумышленник испугался и стал его тушить, а затем отправил в больницу.

В результате у пострадавшего констатировали 30% ожога тела. Благодаря своевременному вмешательству медиков его удалось спасти, сообщили в УМВД по Курской области.

В отношении обвиняемого следователи Горшеченского отделения полиции возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд признал пенсионера виновным и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU