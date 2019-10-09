2019-10-09T12:20:57+03:00
Происшествия

Пьяный курянин ради шутки поджег собутыльника

Суд признал его виновным в умышленном причинении вреда здоровью
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободыСуд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободыФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Двое жителей Горшеченского района распивали спиртные напитки, а потом повздорили. 60-летний мужчина начал избивать своего знакомого. Когда тот потерял сознание, злоумышленник был уверен, что он притворяется.

Ради шутки он вставил в пальцы его ног свернутую газету и поджег. Мужчина начал гореть, но так и не проснулся. Злоумышленник испугался и стал его тушить, а затем отправил в больницу.

В результате у пострадавшего констатировали 30% ожога тела. Благодаря своевременному вмешательству медиков его удалось спасти, сообщили в УМВД по Курской области.

В отношении обвиняемого следователи Горшеченского отделения полиции возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд признал пенсионера виновным и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24