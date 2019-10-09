Под Курском рабочего зажало в конвейере

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-09T11:53:42+03:00

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Утром 8 октября 2019 года поступило сообщение о смерти 31-летнего мужчины на сахарном заводе в Мантуровском районе. По этому факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве.

Во время осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина на своем рабочем месте выполнял работы по пуску привода ленточного конвейера галереи жомоудаления. Позже рабочего нашли зажатым в приводе ленточного конвейера. От полученных травм он умер на месте происшествия, сказали в СК.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также виновных в несоблюдении техники безопасности лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU