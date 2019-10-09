Курянина будут судить за удар в переносицу полицейскому

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-09T10:32:56+03:00

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СК передал в суд дело против 18-летнего жителя Глушковского района, которого обвиняют по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

По данным следствия ЧП произошло вечером 6 сентября. Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Глушковскому району в селе Сухиновка Глушковского района остановили автомобиль ВАЗ 21154, за рулем которого был 18-летний курянин. По внешним признакам полицейские решили, что водитель "под кайфом", сказали в СК.

В ответ водитель отказался проходить медицинское освидетельствование и оттолкнул двумя руками в грудь полицейского, а затем ногой ударил его в переносицу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU