Под Курском обнаружили редкую птицу

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-09T10:15:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В объектив железногорца Михаила Анурьева попал воробьиный сычик. Микро-сова – редкий гость в Курской области. Михаил наблюдал в тот день за птицами в парке, пытаясь сделать хорошее фото крохаля. Не доходя до водохранилища, он услышал вопли синиц и поползней, сделал фото.

«Начал рассматривать эту «кутерьму» и увидел на самой вершине березы черное пятно. Когда я увеличил это пятно, оказалось, что это воробьиный сыч! Я сначала не поверил, так как думал, что они водятся в более северных районах. Тогда я решил проверить это. Взял телефон и включил запись с его голосом. И он почти сразу же взлетел и сел чуть-чуть пониже. И тут уже не было сомнений - это он!» - рассказывает Михаил Анурьев.

Воробьиный сыч – очень маленькая сова. Длина его тела составляет 15—19 см. Охотится он и днем, и на рассвете, и в сумерках. Корм его в основном составляют мелкие млекопитающие. Обитает в горных высокоствольных, преимущественно хвойных лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU