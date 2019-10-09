2019-10-09T09:45:04+03:00
Экономика

Каждый десятый житель Курской области живет за чертой бедности

И это только по официальным данным
Ольга ДАНИЛОВА
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С 1 января 2020 года МРОТ составит 12130 рублейС 1 января 2020 года МРОТ составит 12130 рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области обсудили меры по повышению роста доходов населения. В Доме профсоюзов состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».

Речь шла о работе по обеспечению роста зарплаты в таких сферах, как здравоохранение, культура, образование, социальная защита. К участию в дискуссии были приглашены представители профсоюзных организаций, работодатели, руководители соответствующих комитетов и ведомств.

Как сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости населения Елена Кулагина, в 2024 году численность курян с доходами ниже величины прожиточного минимума должна сократиться почти вдвое – с 10,1% до 5,9%. Таким образом сейчас за чертой бедности живет почти сто тысяч курян. Чиновникам нужно решить, как ситуацию исправить.

- Среди мер государственной поддержки роста доходов предусмотрено ежегодное повышение минимального размера оплаты труда. С 1 января 2020 года МРОТ составит 12130 рублей, тогда как сейчас эта сумма равняется 11280 рублей. Кроме этого, предусмотрена ежегодная индексация заработной платы бюджетникам. Так, с 1 октября зарплата в бюджетной сфере выросла на 4,3%, - отметили в администрации региона.

Областное трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений на 2019-2021 годы также предусматривает повышение уровня заработной платы в реальном секторе экономики. За январь-июль 2019 года целевые показатели достигнуты в строительстве, оптовой торговле, приближены к выполнению в сельском хозяйстве, отметили чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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