В Курской области незаконно распахали прибрежную полосу Тускари

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-09T09:34:03+03:00

ЧП произошло в Золотухинском районе Фото: из открытых источников

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Возбуждено административное дело о незаконной распашке прибрежной защитной полосы Тускарь. Дело об административном правонарушении возбуждено инспектором комитета экологической безопасности и природопользования Курской области.

Поводом к выезду специалиста Курскоблприроднадзора на место послужили многочисленные обращения местных жителей по вопросу распашки прибрежной защитной полосы реки Тускарь на территории Тазовского сельсовета Золотухинского района. На берегу реки действительно произведена распашка прибрежной защитной полосы. Расстояние до водоема составляет 18-20 метров.

Сейчас проводится административное расследование, виновные устанавливаются, сказали в обладминистрации.

По результатам расследования будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU