2019-10-09T09:29:20+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили 19 гранат и один артснаряд

ЧП произошло в Суджанском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Боеприпасы вывезли на полигон для уничтоженияБоеприпасы вывезли на полигон для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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8 октября пограничники проводили рейд в Суджанском районе и около села Плехово наткнулись на боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли один артиллерийский снаряд калибром 45 мм и 19 гранат Ф1. Боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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