2019-10-09T09:28:45+03:00
Общество

Ночью под Курском горел жилой дом

ЧП произошло в Октябрьском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Сообщение о пожаре поступило в первом часу ночиСообщение о пожаре поступило в первом часу ночиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 00:41 9 октября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в деревне Артюховка в Октябрьском районе.

По данным МЧС по прибытии в 01:01 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 01:06, ликвидировано в 01:09.

В результате пожара в жилом деревянном доме (обшит сайдингом) размером 7 х 9 метров полностью выгорела кухня, закопчены стены, потолок, повреждены вещи и мебель по всей площади, сказали в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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