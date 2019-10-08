Курян приглашают познакомиться с обрядово-песенной культурой России
Вокальный ансамбль «Русский стиль» во главе со своим бессменным руководителем – солисткой филармонии Викторией Прохоровой – подготовил новую программу, в которой познакомит с традиционной обрядово-песенной культурой некоторых регионов России: Курска, Орла, Белгорода, Брянска, Смоленска, Ростова-на-Дону и Кубани.
В концерте принимают участие ансамбль танца «Соловьиный край России» (главный балетмейстер – Василий Башлаков), заслуженный артист России Юрий Ткачев (баян), лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Дмитрий Шилов (гармонь).
(6+)
Курская областная государственная филармония
Пл. Перекальского, 1
10 октября в 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU