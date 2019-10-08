Курян приглашают познакомиться с обрядово-песенной культурой России

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-08T17:19:27+03:00

Для курян подготовили новую программу Фото: из открытых источников

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Вокальный ансамбль «Русский стиль» во главе со своим бессменным руководителем – солисткой филармонии Викторией Прохоровой – подготовил новую программу, в которой познакомит с традиционной обрядово-песенной культурой некоторых регионов России: Курска, Орла, Белгорода, Брянска, Смоленска, Ростова-на-Дону и Кубани.

В концерте принимают участие ансамбль танца «Соловьиный край России» (главный балетмейстер – Василий Башлаков), заслуженный артист России Юрий Ткачев (баян), лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Дмитрий Шилов (гармонь).

(6+)

Курская областная государственная филармония

Пл. Перекальского, 1

10 октября в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU