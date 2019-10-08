В Курске тепло получили 25% многоэтажек - мэрия

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-08T16:33:29+03:00

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В Курске продолжается подключение тепла в многоквартирные жилые дома, учреждения и предприятия, сообщили в мэрии.

По информации комитета ЖКХ Курска, к концу дня 7 октября из 2023 многоэтажек с центральным отоплением тепло начали подавать в 393 дома. Объекты социального назначения подключены все.

Вчера, как уже сообщалось, на ул. Ленина случился порыв на ветхом участке теплосети. Специалисты оперативно локализовали аварийный участок и заменили десять метров теплопровода. К полуночи авария была устранена, все потребители – 11 многоэтажек, три медучреждения и городской Дворец пионеров и школьников – подключены к отоплению по нормальной схеме.

Чтобы узнать, когда тепло будет подаваться в ваш дом, следует в первую очередь позвонить в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, где есть такой график. Кроме того, ознакомиться с графиком подключения тепла можно на сайте администрации города Курска http://www.kurskadmin.ru/content/obshchie-svedeniya4

В случае нештатной ситуации, которая может возникнуть в ходе подключения тепла, обращайтесь за решением вопросов в свою управляющую организацию или по следующим телефонам: приемная комитета ЖКХ Курска - 52-15-95; отдел жилищно-коммунальной политики - 52-16-44, 52-15-88; приёмная первого заместителя главы Администрации города Курска - 55-48-65.

ИСТОЧНИК KP.RU