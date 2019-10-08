Сотрудник УФСИН за взятку пронес в колонию телефон

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-08T16:09:23+03:00

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Сотрудника УФСИН по Курской области суд признал виновным в получении взятки в размере 20 тысяч рублей. За эту сумму он незаконно пронес на территорию колонии мобильный телефон и передал его заключенному.

Бывшему сотруднику исправительной колонии назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Средства взысканы в бюджет Российский Федерации.

Всего в первом полугодии 2019 года прокуратура Центрального округа города Курска направила в суд три исковых заявления о взыскании в бюджет полученных в качестве взятки денежных средств на общую сумму 43 тысячи рублей. Требования прокурора полностью удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU