На курских трассах появится освещение
В комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области рассказали о работе по оборудованию стационарным электрическим освещением участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в границах населенных пунктов.
Так, на двух участках автодороги Курск – Льгов – Рыльск - граница с Украиной в Курчатовском районе запланировано строительство 7,317 км ЛЭП; на трассе "Крым" – Иванино в Курчатовском районе – 0,315 км линий наружного электроосвещения.
Также в 2019 году заключены контракты на проектирование шести участков линий наружного электроосвещения общей протяженностью 9,75 км. Они пройдут по населенным пунктам в местах повышенной аварийности. Срок строительства – 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU