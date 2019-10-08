2019-10-08T15:31:04+03:00
Экономика

На курских трассах появится освещение

ЛЭП установят также в некоторых местах повышенной аварийности
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В обладминистрации рассказали о планах до 2020 годаВ обладминистрации рассказали о планах до 2020 годаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области рассказали о работе по оборудованию стационарным электрическим освещением участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в границах населенных пунктов.

Так, на двух участках автодороги КурскЛьговРыльск - граница с Украиной в Курчатовском районе запланировано строительство 7,317 км ЛЭП; на трассе "Крым" – Иванино в Курчатовском районе – 0,315 км линий наружного электроосвещения.

Также в 2019 году заключены контракты на проектирование шести участков линий наружного электроосвещения общей протяженностью 9,75 км. Они пройдут по населенным пунктам в местах повышенной аварийности. Срок строительства – 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курян приглашают познакомиться с обрядово-песенной культурой России
В центре Курска устанавливают вазоны и урны
Школа, в которой живет доброта
В Курске тепло получили 25% многоэтажек - мэрия
Сотрудник УФСИН за взятку пронес в колонию телефон
Житель Курска, угрожая ножом, отнял деньги у родной бабушки
В Курске пройдет конкурс «Педагогический дебют-2019»
Курское «Динамо» одолело московскую «Спарту»
В Курске пройдет большой тест-драйв
В Курске сотрудника филиала РЖД суд оштрафовал за "откат"
В Курскую область приходит тепло
В Курске на Перекальского столкнулись три авто
Курянка пыталась убить знакомую кирпичом, ножом и табуретом
29-летний житель Курской области зарезал собутыльника
В Курской области разыскивают 41-летнего мужчину
В Курске на Кавказской автомобиль «Киа» столкнулся с «БМВ»
Курянки в составе сборной России завоевали «серебро» Кубка мира
Под Курском задержали закладчиков
Жителей Курска приглашают на «2019 секунд чтения»
Стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»