На курских трассах появится освещение

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-08T15:31:04+03:00

В обладминистрации рассказали о планах до 2020 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области рассказали о работе по оборудованию стационарным электрическим освещением участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в границах населенных пунктов.

Так, на двух участках автодороги Курск – Льгов – Рыльск - граница с Украиной в Курчатовском районе запланировано строительство 7,317 км ЛЭП; на трассе "Крым" – Иванино в Курчатовском районе – 0,315 км линий наружного электроосвещения.

Также в 2019 году заключены контракты на проектирование шести участков линий наружного электроосвещения общей протяженностью 9,75 км. Они пройдут по населенным пунктам в местах повышенной аварийности. Срок строительства – 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU