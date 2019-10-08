2019-10-08T15:09:56+03:00
Происшествия

Житель Курска, угрожая ножом, отнял деньги у родной бабушки

Парень три года проведет в колонии
Яна ШЕЛЕСТ
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Парень поднес нож к горлу 65-летней женщиныПарень поднес нож к горлу 65-летней женщиныФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Промышленный районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего курянина. Парня признали виновным в разбое, совершенном с угрозой и с применением насилия.

Молодой человек проживал в Курске с 65-летней бабушкой. Он нигде не работал и находился на ее иждивении. Узнав, что престарелой женщине выплатили пенсию, внук попросил дать ему денег. Получив отказ, молодой человек стал избивать пенсионерку.

Парень нанес родной бабуле не менее 30 ударов по голове и другим участкам тела, а потом поднес нож к ее горлу. Испуганная женщина дала ему одну тысячу рублей, и парень отстал.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать его курянин будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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