В Курске пройдет конкурс «Педагогический дебют-2019»
Региональный конкурс «Педагогический дебют-2019» стартует 9 октября в 10:00 на базе Курского института развития образования (Курск, ул. Садовая, д. 31, актовый зал).
«Педагогический дебют-2019» будет проходить с 8 по 25 октября текущего года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Молодые учителя»;
- «Будущие учителя»;
- «Педагог-наставник».
В номинации «Молодые учителя» принимают участие педагоги, педагогический стаж которых не превышает пяти лет. В номинации «Будущие учителя» участвуют студенты (бакалавры 4, 5 курса, магистранты без педагогического стажа). К участию в номинации «Педагог-наставник» допускаются педагогические работники, осуществляющие научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку молодых педагогов, со стажем педагогической деятельности не менее десяти лет.
Победитель областного конкурса примет участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют - 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU