В Курске пройдет конкурс «Педагогический дебют-2019»

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-08T14:46:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный конкурс «Педагогический дебют-2019» стартует 9 октября в 10:00 на базе Курского института развития образования (Курск, ул. Садовая, д. 31, актовый зал).

«Педагогический дебют-2019» будет проходить с 8 по 25 октября текущего года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Молодые учителя»;

- «Будущие учителя»;

- «Педагог-наставник».

В номинации «Молодые учителя» принимают участие педагоги, педагогический стаж которых не превышает пяти лет. В номинации «Будущие учителя» участвуют студенты (бакалавры 4, 5 курса, магистранты без педагогического стажа). К участию в номинации «Педагог-наставник» допускаются педагогические работники, осуществляющие научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку молодых педагогов, со стажем педагогической деятельности не менее десяти лет.

Победитель областного конкурса примет участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU