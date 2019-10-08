2019-10-08T14:46:52+03:00
Общество

В Курске пройдет конкурс «Педагогический дебют-2019»

Победитель примет участие во всероссийском соревновании
Ольга ДАНИЛОВА
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В конкурсе принимают участие молодые педагогиВ конкурсе принимают участие молодые педагогиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Региональный конкурс «Педагогический дебют-2019» стартует 9 октября в 10:00 на базе Курского института развития образования (Курск, ул. Садовая, д. 31, актовый зал).

«Педагогический дебют-2019» будет проходить с 8 по 25 октября текущего года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Молодые учителя»;

- «Будущие учителя»;

- «Педагог-наставник».

В номинации «Молодые учителя» принимают участие педагоги, педагогический стаж которых не превышает пяти лет. В номинации «Будущие учителя» участвуют студенты (бакалавры 4, 5 курса, магистранты без педагогического стажа). К участию в номинации «Педагог-наставник» допускаются педагогические работники, осуществляющие научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку молодых педагогов, со стажем педагогической деятельности не менее десяти лет.

Победитель областного конкурса примет участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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