Курское «Динамо» одолело московскую «Спарту»
Команды сыграли со счетом 103:93
Девушки снова прославили КурскФото: Светлана ВОЛКОВА
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Для того чтобы победить в подмосковном городе Видное «Спарту&К», подопечным Роберто Иньигеса пришлось провести целых три овертайма. Итог 103:94 в пользу Курска.
В первом овертайме победителя выявить не удалось — 79:79, как и во дополнительные пять минут — 90:90. За пять фолов площадку к тому времени покинули Левченко и еще две спартанки, а у динамовок — Марта Ксаргай и Наталья Жедик, затем еще и Барич. Лишь в третьем «лишнем» периоде курянки сумели поставить на место хозяек паркета. 13:4 - и итоговая победа «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU