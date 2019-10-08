В Курске пройдет большой тест-драйв

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-08T13:44:21+03:00

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В субботу, 12 октября спортивно-кроссовая трасса «Крутой Лог» приглашает любителей экстремальной техники получить заряд положительных эмоций. Здесь при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Курской области пройдет большой тест-драйв мототехники «За здоровый образ жизни!».

Программа мероприятия обещает быть насыщенной. Квадроциклы, мотоциклы, питбайки испытают всю свою мощь и силу. Для гостей будут действовать несколько зон: детская, подростковая и взрослая. Куряне смогут не только пообщаться с мотоциклистами, но и прокатиться на мотоциклах и квадроциклах (подростки - естественно, под присмотром инструкторов). Все желающие получат возможность сделать селфи на байке.

Также будет работать полевая кухня. Проголодавшиеся смогут отведать ароматной гречневой каши с тушенкой и согреться горячим чаем. Начало – в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU