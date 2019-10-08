В Курске сотрудника филиала РЖД суд оштрафовал за "откат"

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-08T13:40:08+03:00

Сотрудник филиала РЖД вернул полученные деньги в казну и столько же заплатил в качестве штрафа Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Кировский районный суд Курска вынес приговор заместителю начальника Курской дистанции электроснабжения Московской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Он признан виновным в мошенничестве, рассказали в транспортной прокуратуре.

Суд установил, что обвиняемый в декабре 2015 года при личной встрече с руководителем ремонтной коммерческой организации, проводившей по договору комплекс работ по ремонту оборудования тяговых подстанций, потребовал от него 10% от стоимости контракта. Мотивировал он это тем, что у него якобы есть полномочия, достаточные для того, чтобы препятствовать исполнению договорных обязательств.

Опасаясь негативных последствий, руководитель ремонтной организации с апреля по август 2016 года перечислил должностному лицу ОАО «РЖД» двести тысяч рублей.

Во время судебного разбирательства подсудимый признал свою вину. Причиненный ущерб возместил полностью. Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU