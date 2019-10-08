В Курскую область приходит тепло

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-08T13:34:02+03:00

Однако оно будет с дождями

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В последние дни в Курской области заметно похолодало. Сегодня ночью в некоторых местах температура воздуха опустилась до минус четырех градусов. Но курянам не стоит отчаиваться, так как синоптики в конце первой декады октября обещают значительное потепление.

В ночь на 9 октября в регионе еще ожидаются небольшие заморозки, но уже днем температура воздуха повысится до +8…+10 градусов. При этом ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный, ночью 6-11, днем 8-13 м/с. 10 октября станет еще теплее, воздух прогреется до +13 градусов. Но также и усилится дождь.

Кстати, 8 октября максимальная температура воздуха 24,8 градуса тепла наблюдалась в 1999 году. Минимальная температура воздуха - 4,1 градуса - в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU