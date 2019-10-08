2019-10-08T12:45:35+03:00
Происшествия

В Курске на Перекальского столкнулись три авто

Водитель «Приоры» получил ранение
Яна ШЕЛЕСТ
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Приора двигалась по улице Карла Маркса в сторону ДубровинскогоПриора двигалась по улице Карла Маркса в сторону ДубровинскогоФото: Яна ШЕЛЕСТ
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7 октября в 17:45 в самый час пик в Курске на площади Перекальского произошло тройное ДТП. 38-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Карла Маркса в сторону Дубровинского.

Приора» врезалась в «Мицубиши Оутлэндер» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Приора» врезалась в «Мицубиши Оутлэндер»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На площади Перекальского он столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат», за рулем которого сидел 55-летний мужчина, и который двигался со стороны улицы Ленина тоже в сторону Дубровинского.

Затем «Приора» врезалась в «Мицубиши Оутлэндер» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «ЛадаПриора» получил травмы и был доставлен в четвертую городскую больницу Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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