Курянка пыталась убить знакомую кирпичом, ножом и табуретом

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-08T12:08:18+03:00

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В суд передали уголовное дело против 57-летней жительницы Курска. Ее обвиняют по части 3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия 23 сентября прошлого года примерно в половине восьмого утра женщина пришла к своей 63-летней знакомой. С собой она прихватила кусок кирпича и нож, чтобы убить пенсионерку из ненависти.

Трагедия произошла в квартире одного из домов, расположенных по улице Красный Октябрь Курска. Кирпичом курянка стала бить по голове и рукам женщину.

Затем она попыталась добить знакомую кухонным ножом. Но женщина, защищаясь, выхватила нож из рук противницы, отбросила его в сторону, а сама выбежала из квартиры в тамбур. Но та стала преследовать свою жертву - схватила табурет и стала им бить по голове хозяйке квартиры.

В это время пенсионерка смогла выбежать на лестничную площадку и стала звать на помощь.

На призывы о помощи из соседней квартиры вышел мужчина. Только это и предотвратило убийство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU