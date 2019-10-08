Курянка пыталась убить знакомую кирпичом, ножом и табуретом
В суд передали уголовное дело против 57-летней жительницы Курска. Ее обвиняют по части 3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия 23 сентября прошлого года примерно в половине восьмого утра женщина пришла к своей 63-летней знакомой. С собой она прихватила кусок кирпича и нож, чтобы убить пенсионерку из ненависти.
Трагедия произошла в квартире одного из домов, расположенных по улице Красный Октябрь Курска. Кирпичом курянка стала бить по голове и рукам женщину.
Затем она попыталась добить знакомую кухонным ножом. Но женщина, защищаясь, выхватила нож из рук противницы, отбросила его в сторону, а сама выбежала из квартиры в тамбур. Но та стала преследовать свою жертву - схватила табурет и стала им бить по голове хозяйке квартиры.
В это время пенсионерка смогла выбежать на лестничную площадку и стала звать на помощь.
На призывы о помощи из соседней квартиры вышел мужчина. Только это и предотвратило убийство.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сказали в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU