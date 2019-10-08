2019-10-08T11:26:50+03:00
Происшествия

29-летний житель Курской области зарезал собутыльника

Злоумышленник идет под суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Хозяин дома схватил нож и ударил им товарища в левую часть грудиХозяин дома схватил нож и ударил им товарища в левую часть грудиФото: Из архива "КП"
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Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Золотухинского района. Мужчину обвиняют в убийстве.

17 августа 2019 года вечером обвиняемый у себя дома в местечке Свобода Золотухинского района, распивал спиртные напитки со своим 24-летним знакомым. Затем собутыльники повздорили. Хозяин дома схватил нож и ударил им товарища в левую часть груди. От полученных травм парень скончался.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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