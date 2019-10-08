В Курской области разыскивают 41-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-08T10:55:05+03:00

Антон Дронов 6 октября ушел из дома и не вернулся

Изменить размер текста: A A

6 октября ушел из дома в неизвестном направлении 41-летний Антон Дронов – житель деревни Черный Колодезь Курчатовского района. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в серую куртку, синие джинсы, серые кроссовки с белой полосой, синюю шапку с белой надписью. С собой у мужчины имелся белый пакет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Антона Дронова, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU