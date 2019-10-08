Курянки в составе сборной России завоевали «серебро» Кубка мира

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-08T09:03:11+03:00

Регион представляли сестры Ольга и Евгения Фролкины, Юлия Козик, а также экс-игрок курской «Инвенты» Екатерина Поляшова

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В китайском городе Ланчжоу завершился розыгрыш Кубка мира U-23 по баскетболу 3х3 среди мужских и женских сборных.

Внимание курских любителей баскетбола было приковано к женской сборной, так как в составе выступали сразу три действующих игрока курского «Динамо» - сестры Ольга и Евгения Фролкины, Юлия Козик, а также экс-игрок курской «Инвенты» Екатерина Поляшова.

Сборная России в четвертьфинале обыграла сборную Германии со счетом 21:6, в полуфинале с французами счет - 16:11 в нашу пользу. А вот в финальном матче со сборной Японии нашей сборной не повезло. В результате сборная России не сумела выйти вперед и уступила со счетом 14:19 .

Таким образом, сборная Японии стала обладательницей Кубка мира, а наша сборная завоевала титул серебряного призера турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU