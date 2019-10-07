Под Курском задержали закладчиков

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-07T18:04:12+03:00

В отношении злоумышленников возбудили восемь уголовных дел Фото: Из архива "КП"

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Железногорские оперативники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков с поличным в момент закладки задержали парня и девушку, которые приехали из другого района специально для распространения запрещенных веществ.

В ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружили и изъяли 15 грамм расфасованных и приготовленных к сбыту синтетических наркотиков. 28-летний подозреваемый и 26-летняя злоумышленница нашли предложение о незаконном заработке в социальных сетях. Их задержали в течение недели после приезда в Железногорск. Все сделанные ими закладки изъяли.

В отношении злоумышленников возбудили восемь уголовных дел. Они уже направлены в суд. Подозреваемые до вынесения приговора будут находиться в следственном изоляторе. Максимальное наказание, которое им грозит за данные преступления – лишения свободы сроком до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU