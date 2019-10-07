Жителей Курска приглашают на «2019 секунд чтения»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-07T17:38:40+03:00

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9 октября, во Всероссийский день чтения, библиотеки Курска приглашают курян и гостей города стать участниками литературной акции «2019 секунд чтения». Гостей ждут: знакомство с новинками литературы, квесты и интерактивные викторины, литературно-краеведческое ГТО, книжный ростомер, блиц-опрос «Читательские предпочтения курян» и «Свободный микрофон».

Акция состоится:

11.00 - библиотека № 10 (ул. Менделеева, 36);

12.00 - Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23);

12.00 - Культурный центр семейного чтения и досуга (пр-т Дружбы, 18);

12.00 - библиотека № 7 (ул. Гагарина, 4);

13.15 - Центральная городская детская библиотека (ул. К. Либкнехта, 2).

Всероссийский день чтения - уникальный праздник, посвященный литературе и книге. Он призван вернуть России статус самой читающей страны, привлечь всеобщее внимание к чтению и любви к книгам.

ИСТОЧНИК KP.RU