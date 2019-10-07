Стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-07T16:56:22+03:00

Во втором этапе определят участкового, который представит область на всероссийском конкурсе Фото: Из архива "КП"

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7 октября в Курской области стартовал второй региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Голосование проходит здесь: https://46.мвд.рф/народный-участковый-2019

По результатам первого этапа из двоих участковых уполномоченных полиции, представляющих территориальный орган, выбрали того, кто получил большее количество голосов.

Во втором этапе определят участкового, который представит Курскую область на всероссийском конкурсе. Он пройдет пройдет в форме онлайн голосования на федеральном уровне.

Награждение лучших участковых и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника 17 ноября – Дня участкового уполномоченного полиции.

Уважаемые жители города Курска и Курской области. Приглашаем вас принять участие в голосовании и поддержать участников конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU