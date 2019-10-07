График подключения к теплу многоэтажек Курска: проверь, когда потеплеет у вас дома

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-07T16:35:56+03:00

В первый же день отопительного сезона произошла авария на тепломагистрале в центре города

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В Курске начались мероприятия по подключению тепла в многоквартирные жилые дома, организации и предприятия.

К сожалению, не обошлось без аварий: порыв участка тепломагистрали по ул. Ленина, который произошел сегодня утром. Авария затронула 11 многоквартирных жилых домов, Дворец пионеров и три медучреждения. Специалисты локализовали повреждение и приступили к ремонту. Все работы планируется завершить к концу суток, сказали в мэрии.

Что касается подачи тепла в жилые дома, учреждения и организации, как уже сообщала КП, подключение идет по графику, поскольку одномоментно решить эту задачу по всему городу не возможно. Чтобы узнать, когда тепло будет подаваться в ваш дом, следует в первую очередь позвонить в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, где есть такой график. Кроме того, ознакомиться с графиком подключения тепла можно на сайте администрации города Курска http://www.kurskadmin.ru/content/obshchie-svedeniya-4

В случае нештатной ситуации, которая может возникнуть в ходе подключения тепла, обращайтесь за решением вопросов по следующим телефонам: приемная комитета ЖКХ Курска - 52-15-95; отдел жилищно-коммунальной политики - 52-16-44, 52-15-88; приемная первого заместителя главы Администрации города Курска - 55-48-65.

ИСТОЧНИК KP.RU