В Курске благоустроят 51 двор

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-07T16:30:56+03:00

На сегодняшний день полностью завершено благоустройство десяти дворовых территорий Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Список сформирован исходя из даты подачи заявок и поступающих обращений

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В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018-2024 годы» в текущем году планируется благоустроить 51 двор. За счет экономии средств, предусмотренных на разработку проектно-сметной документации, появилась возможность расширить утвержденный перечень дворов, подлежащих благоустройству.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска совместно с административными округами уточнили адресный перечень дворовых территорий для переноса срока выполнения работ на текущий год. Список сформирован исходя из даты подачи заявок, состояния дворов, а также поступающих обращений граждан, управляющих организаций и др.

На сегодняшний день полностью завершено благоустройство десяти дворовых территорий (пр-т Клыкова,2, 2-б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, пр-т Победы, 44, Магистральный пр-д, 12,), продолжаются работы на 26 объектах (пр-т Клыкова, 2-а, пр-т Хрущева, 3, 5, ул. Дружининская, 33-а, ул. Никитская, 12, Майский бульвар, 38, 44, ул. Республиканская, 22-а, 48, 2-й Весенний проезд, 26, ул. Станционная, 4, ул. Союзная, 16, 16-а, 17, 19, ул. Краснознаменная, 9, Магистральный пр-д, 18/30, пос. Аккумулятор, 33, ул. Крюкова, 7, 16-б, 16-в, Менделеева, 29, 29-а, 1-я Ламоновская, 2, 3-я Песковская, 27, ул. Парковая, 13).

ИСТОЧНИК KP.RU