Задержали жительницу Самары, которая сняла со счетов курян полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-07T15:04:31+03:00

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Следственное управление УМВД России по Курской области расследует уголовное дело по факту серии краж денег с банковских счетов.

29-летняя жительница Самары осуществляла смс-рассылку на номера телефонов жителей Курской области с сообщением о блокировке банковских карт. После чего люди перезванивали на номер телефона, указанный в сообщении, и злоумышленница, представляясь сотрудницей центрального кредитного учреждения, и якобы для проверки работы кредиток выясняла конфиденциальную информацию держателей банковских карт. После этого она переводила их деньги на подконтрольные счета и покупки в Интернет-магазинах, покупая крупную компьютерную и бытовую технику.

Благодаря совместным действиям следственного управления и уголовного розыска УМВД России по Курской области подозреваемую задержали в Самаре и этапировали в Курск. У нее изъяли большое количество банковских карт, сим-карт, различную компьютерную технику.

Установлена причастность женщины к более чем десятку эпизодов хищений с банковских счетов на сумму более полумиллиона рублей, сказали в полиции.

Следователями по уголовному делу назначены фоноскопические, компьютерные, технико-криминалистические экспертиза.

Сейчас женщина арестована и находится в следственном изоляторе. Ей предъявлено обвинение по ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU