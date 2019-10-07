2019-10-07T15:04:31+03:00
Происшествия

Задержали жительницу Самары, которая сняла со счетов курян полмиллиона рублей

Женщина находится в СИЗО
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Подозреваемую этапировали в КурскПодозреваемую этапировали в КурскФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Следственное управление УМВД России по Курской области расследует уголовное дело по факту серии краж денег с банковских счетов.

29-летняя жительница Самары осуществляла смс-рассылку на номера телефонов жителей Курской области с сообщением о блокировке банковских карт. После чего люди перезванивали на номер телефона, указанный в сообщении, и злоумышленница, представляясь сотрудницей центрального кредитного учреждения, и якобы для проверки работы кредиток выясняла конфиденциальную информацию держателей банковских карт. После этого она переводила их деньги на подконтрольные счета и покупки в Интернет-магазинах, покупая крупную компьютерную и бытовую технику.

Благодаря совместным действиям следственного управления и уголовного розыска УМВД России по Курской области подозреваемую задержали в Самаре и этапировали в Курск. У нее изъяли большое количество банковских карт, сим-карт, различную компьютерную технику.

Установлена причастность женщины к более чем десятку эпизодов хищений с банковских счетов на сумму более полумиллиона рублей, сказали в полиции.

Следователями по уголовному делу назначены фоноскопические, компьютерные, технико-криминалистические экспертиза.

Сейчас женщина арестована и находится в следственном изоляторе. Ей предъявлено обвинение по ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском задержали закладчиков
Жителей Курска приглашают на «2019 секунд чтения»
Стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»
График подключения к теплу многоэтажек Курска: проверь, когда потеплеет у вас дома
В Курске благоустроят 51 двор
В Курске стартует программа по бесплатной проверке зрения
Лже-целительница выманила у курянки 55 тысяч рублей
Сбербанк упрощает получение ипотеки
В Курске тепло дадут не сразу, сказали чиновники
В Курске задержали мужчину, который был в розыске
В Курске в лесополосе нашли ребенка
В Курске на Ленина прорвало теплосеть
Баскетболистки курского «Динамо» обыграли московскую «Спарту»
В Курске обещают мокрый снег с дождем
Под Курском пожарные приехали, когда кровля дома обрушилась из-за огня
При пожаре в курском СНТ "Мичуринец" погиб человек
Под Курском горел жилой дом
Первый шаг сделан: в Курске прошли обсуждения дизайн-кода города
В Курской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливня
В Курской области во время рейдов пять детей забрали из семей
В Курске из-за нашествия американской бабочки вырубают деревья
Двое курян получили гранты под свои проекты