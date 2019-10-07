Лже-целительница выманила у курянки 55 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-07T14:55:26+03:00

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В железногорскую полицию обратилась 72-летняя жительница города и сообщила, что у нее похитили деньги. На улице к пенсионерке подошла незнакомка, завязала разговор, и сказала, что на женщину наложена порча, которую нужно срочно снять.

В это время появилась сообщница, которая начала эмоционально благодарить лже-целительницу за излечение ее дочери. Пожилая женщина согласилась на обряд по снятию недуга. Для этого необходимо было сложить в черный носок все имеющиеся деньги и принести мошеннице, что она и сделала.

Лже-целительница поводила носком вдоль тела потерпевшей, произнесла «специальные слова», и отдала его обратно. После завершения обряда пенсионерка вернулась домой, но денег в носке не обнаружила. Вместо 55 тысяч рублей в нем лежала нарезанная бумага.

Всех кто располагает информацией о личности преступниц либо их местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU