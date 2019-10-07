2019-10-07T14:55:26+03:00
Происшествия

Лже-целительница выманила у курянки 55 тысяч рублей

Пенсионерка положила деньги в носок и отдала их мошеннице
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Вместо 55 тысяч рублей в носке лежала нарезанная бумагаВместо 55 тысяч рублей в носке лежала нарезанная бумагаФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В железногорскую полицию обратилась 72-летняя жительница города и сообщила, что у нее похитили деньги. На улице к пенсионерке подошла незнакомка, завязала разговор, и сказала, что на женщину наложена порча, которую нужно срочно снять.

В это время появилась сообщница, которая начала эмоционально благодарить лже-целительницу за излечение ее дочери. Пожилая женщина согласилась на обряд по снятию недуга. Для этого необходимо было сложить в черный носок все имеющиеся деньги и принести мошеннице, что она и сделала.

Лже-целительница поводила носком вдоль тела потерпевшей, произнесла «специальные слова», и отдала его обратно. После завершения обряда пенсионерка вернулась домой, но денег в носке не обнаружила. Вместо 55 тысяч рублей в нем лежала нарезанная бумага.

Всех кто располагает информацией о личности преступниц либо их местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском задержали закладчиков
Жителей Курска приглашают на «2019 секунд чтения»
Стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»
График подключения к теплу многоэтажек Курска: проверь, когда потеплеет у вас дома
В Курске благоустроят 51 двор
В Курске стартует программа по бесплатной проверке зрения
Задержали жительницу Самары, которая сняла со счетов курян полмиллиона рублей
Сбербанк упрощает получение ипотеки
В Курске тепло дадут не сразу, сказали чиновники
В Курске задержали мужчину, который был в розыске
В Курске в лесополосе нашли ребенка
В Курске на Ленина прорвало теплосеть
Баскетболистки курского «Динамо» обыграли московскую «Спарту»
В Курске обещают мокрый снег с дождем
Под Курском пожарные приехали, когда кровля дома обрушилась из-за огня
При пожаре в курском СНТ "Мичуринец" погиб человек
Под Курском горел жилой дом
Первый шаг сделан: в Курске прошли обсуждения дизайн-кода города
В Курской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливня
В Курской области во время рейдов пять детей забрали из семей
В Курске из-за нашествия американской бабочки вырубают деревья
Двое курян получили гранты под свои проекты