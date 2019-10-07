2019-10-07T12:56:33+03:00
Происшествия

В Курске задержали мужчину, который был в розыске

Гражданин заглядывал в окна квартир, чем навлек на себя подозрение
Ольга ДАНИЛОВА
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С начала года задержали 50 человек, которые были в розыскеС начала года задержали 50 человек, которые были в розыскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Находившегося в розыске мужчину задержали сотрудники Росгвардии в Железнодорожном районе.

В Курске сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя Железнодорожный район города, заметили мужчину со странным поведением. Белым днем подозрительный человек заглядывал в окна жилых домов, расположенных на первых этажах. При проверке документов правоохранители установили, что 46-летний мужчина с конца сентября разыскивается полицией. Для дальнейшего разбирательства его доставили в территориальный отдел полиции.

Всего в Курске с начала года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали и доставили в подразделения органов внутренних дел более 50 граждан, находящихся в розыске по различным основаниям, шесть из которых в федеральном, отметили в персс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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