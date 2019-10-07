В Курске в лесополосе нашли ребенка
Вечером в Северо-Западный отдел полиции УМВД России по Курску поступило сообщение о том, что в лесополосе вблизи улицы Орловской Курска нашли маленького мальчика. Ребенка обнаружили местные жительницы - Марина Яковлева и Инна Коробка.
Пока полиция ехала на место происшествия, нашедшие ребенка женщины попытались выяснить у него возраст, имя и информацию о родителях. Но малыш не смог внятно рассказать о себе. Женщины не оставили его одного в темное время суток в лесу, отнеслись к нему с участием и проявили заботу, рассказали в УМВД.
Полицейские нашли родственников ребенка. Как выяснилось, мальчик был на прогулке с дедушкой и во время игры сбежал от него. Они гуляли по Северо-Западу, и малыш каким-то образом убежал в лесополосу, ведущую к дачным участкам. Найти внука дедушка самостоятельно не смог. Когда родные малыша обратились в полицию, чтобы сообщить о пропаже мальчика, ребенок уже был в отделе полиции.
Начальник УМВД России по Курской области генерал-майор полиции Виктор Косарев лично вручил благодарности курянкам, которые не оставили одного малыша. Виктор Анатольевич отметил, что их ответственность и грамотные действия, помогли благополучному возвращению ребенка в семью и помогли избежать больших неприятностей.
ИСТОЧНИК KP.RU