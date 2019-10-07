Баскетболистки курского «Динамо» обыграли московскую «Спарту»
Итог 103:94 в пользу Курска
Подопечным Роберто Иньигеса пришлось провести целых три овертайма
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Матч между курским баскетбольным клубом «Динамо» и московской «Спартой» состоялся в подмосковном городе Видное. Подопечным Роберто Иньигеса пришлось провести целых три овертайма.
В первом овертайме победителя выявить не удалось — 79:79, как и во дополнительные пять минут — 90:90. За пять фолов площадку к тому времени покинули Левченко и еще две спартанки, а у динамовок — Марта Ксаргай и Наталья Жедик, затем еще и Барич.
Лишь в третьем «лишнем» периоде курянки сумели поставить на место хозяек паркета. 13:4 - и итоговая победа «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU