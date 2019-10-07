В Курске обещают мокрый снег с дождем

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-07T10:15:36+03:00

Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Сегодня, 7 октября в Курске ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС города Курска.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла. Метеорологическая видимость 3000-5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU