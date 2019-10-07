Под Курском пожарные приехали, когда кровля дома обрушилась из-за огня

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-07T09:02:55+03:00

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В 18:56 6 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Дерюгино Дмитриевского района.

По данным МЧС по прибытии в 19:12 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 19:20, ликвидировано в 19:26.

В результате пожара сгорел деревянный жилой дом, размером восемь на двенадцать метров. На момент прибытия пожарных подразделений произошло полное обрушение кровли, сказали в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU