Под Курском пожарные приехали, когда кровля дома обрушилась из-за огня
В 18:56 6 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Дерюгино Дмитриевского района.
По данным МЧС по прибытии в 19:12 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 19:20, ликвидировано в 19:26.
В результате пожара сгорел деревянный жилой дом, размером восемь на двенадцать метров. На момент прибытия пожарных подразделений произошло полное обрушение кровли, сказали в МЧС.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU