2019-10-06T18:46:20+03:00
Общество

При пожаре в курском СНТ "Мичуринец" пострадал человек

Горел автомобиль
Ольга ДАНИЛОВА
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Подробности ЧП уточняютсяПодробности ЧП уточняютсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 11:59 6 октября в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит автомобиль в СНТ «Мичуринец» в Курске.

По данным МЧС по прибытии в 12:02 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 12:04, ликвидировано в 12:06.

В результате пожара пострадал человек, сгорел автомобиль Рено-Логан.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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