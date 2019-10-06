При пожаре в курском СНТ "Мичуринец" пострадал человек
В 11:59 6 октября в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит автомобиль в СНТ «Мичуринец» в Курске.
По данным МЧС по прибытии в 12:02 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 12:04, ликвидировано в 12:06.
В результате пожара пострадал человек, сгорел автомобиль Рено-Логан.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU