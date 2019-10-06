Под Курском горел жилой дом

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-06T18:41:49+03:00

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В 04:20 6 октября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Щигры, улица Дружбы.

По данным МЧС по прибытии в 04:26 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 04:28, ликвидировано в 04:30.

В жилом деревянном доме размером шесть на семь метров, огнем повреждена стена в комнате.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU